У школьника в Саратове нашли гашиш
Прокуратура области проведет проверку
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Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту обнаружения наркотика у несовершеннолетнего жителя облцентра.
- В ходе личного досмотра 19 января 2019 года у 17-летнего школьника нашли гашиш, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Во время проверки будут установлены условия жизни и воспитания подростка, проводится ли в учебном заведении профилактическая работа. После будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.