2019-01-24T14:56:49+03:00
Происшествия

У школьника в Саратове нашли гашиш

Прокуратура области проведет проверку
Ольга Муравлёва
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Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту обнаружения наркотика у несовершеннолетнего жителя облцентра.

- В ходе личного досмотра 19 января 2019 года у 17-летнего школьника нашли гашиш, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Во время проверки будут установлены условия жизни и воспитания подростка, проводится ли в учебном заведении профилактическая работа. После будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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