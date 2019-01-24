2019-01-24T14:58:50+03:00
Недвижимость

Регоператор требует обеспечить расчистку контейнерных площадок

Снежные навалы не позволяют мусоровозам подъехать к контейнерам
Екатерина Семенова
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Сегодня, 24 января, на заседании рабочей группы в Саратовской областной думе директор Регионального оператора Саратовской области по обращению с ТКО Михаил Андреев потребовал принять меры по расчистке контейнерных площадок. По опыту прошлых снегопадов Регоператор внимательно отслеживает ситуацию с расчисткой подъезда к контейнерным площадкам, расположенных во дворах и требует от управляющих организаций оперативной работы в данном направлении.

Снежные навалы непосредственно у контейнерных площадок делают невозможным подкат заполненных контейнеров к мусоровозам, что приводит к несвоевременному вывозу мусора и нарушению логистики маршрутов движения техники.

В соответствии с пунктом 13 постановления правительства РФ №1156, Региональный оператор несет ответственность за коммунальные отходы с момента их погрузки в мусоровоз, а бремя содержания контейнерных площадок несут собственники помещений в многоквартирном доме, в первую очередь через управляющие организации. Если управляющая организация игнорирует исполнение обязанности по расчистке дворов, проездов и прилегающей к контейнерной площадке территории от снега и наледи, жителям необходимо обратиться с требованием о немедленном приведении общедомовой территории в нормативное состояние в администрацию района и государственную жилищную инспекцию.

- По опыту прошлых снегопадов на некоторых контейнерных площадках образовывались настоящие свалки именно из-за недобросовестной работы управляющих организаций. На такие площадки техника не смогла проехать несколько дней. Повториться такая ситуация не должна. Надо потратить 15 минут на расчистку площадки, что обязаны сделать дворники управляющих компаний. Если этого не сделать сегодня, то завтра в Саратове окажутся блокированными более 300 контейнерных площадок. Лучше вовремя провести работы по уборке небольшого количества снега, чем применять экстренные меры по уборке свалок, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Региональный оператор просит жителей обращаться в единый контакт-центр, сообщать о фактах захламления контейнерных площадок, а также отнестись с пониманием к смещению графиков вывоза. Весь объем образующихся отходов в зоне деятельности Регоператора направляется для последующей экологической обработки и захоронения на объекты современные мусороперерабатывающие комплексы.

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