Валерий Радаев прокомментировал ситуацию с детской поликлиникой в Саратове

СЕГОДНЯ 14:44 2019-01-24T14:47:34+03:00

Он отметил, что необходимо было вести открытый диалог с жителями

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Губернатор области Валерий Радаев прокомментировал ситуацию с детской поликлиникой №10 на улице Комсомольская в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, об этом он заявил на коллегии министерства здравоохранения.

- Это урок Минздраву и управленческому звену головного медучреждения, — заявил Валерий Радаев, отметив, что нельзя было ставить родителей перед фактом.

По словам Радаева, необходимо вести открытый диалог с жителями, чтобы не допускать обострения ситуации.

- Управленческое звено отрасли должно быть одинаково приближено как к жителям, так и к медикам. Гражданам не нужны общие фразы, оправдания. Только доверие и честность. Повторяю: здравоохранение — самая чувствительная отрасль, и каждый, кто в ней работает, несет свою ответственность. Врач — за лечение больных, а менеджер — за создание соответствующих условий, — заявил Валерий Радаев.