На трассе в Саратовской области столкнулись четыре автомобиля[фото]

СЕГОДНЯ 14:37 2019-01-24T14:58:34+03:00

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Сегодня на трассе в Вольском районе столкнулись сразу четыре автомобиля.

- В 13:10, на 146 километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград», возле села Талалихино, произошло столкновение автомашин Volvo, Газель- 274711, Toyota и КамАЗ, – рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате столкновения два пассажира Газели – мужчина и женщина получили травмы и обратились за помощью в медучреждение. Обстоятельства ДТП выясняются.

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