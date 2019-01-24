2019-01-24T14:42:12+03:00
Общество

Панков: Ложь особенно опасна, когда речь идет об общественно значимых проблемах

Он заявил, что она мешает работать и решать проблемы людей
Екатерина Семенова
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Государственная дума поддержала в первом чтении закон о «фейковых новостях». Он вводит запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации, устанавливает административную ответственность. Принятие законопроекта прокомментировал в своем телеграм-канале «Пара слов» депутат Госдумы Николай Панков.

- Не понимаю возни КПРФ против принятия закона об ответственности за распространение недостоверной информации в интернете. Это не только ложь, оскорбления и провокации, неуважение к нашему обществу, но и угроза жизни и безопасности людей. Помните, как анонимы распространяли слухи во время трагедии в Кемеровской области, когда в торговом центре «Зимняя вишня» погибли десятки людей? Или о трагедии в Магнитогорске? Не щадили чувств пострадавших, родственников погибших. Дезинформировали и дезориентировали наших граждан. Ложь в соцсетях, анонимных телеграм-каналах и других источниках особенно опасна, когда речь идет об общественно значимых проблемах. По себе знаю и то, как она мешает работать, решать проблемы людей. Закон нужный, поддержу, — пишет Николай Панков.

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