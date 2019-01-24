Минспорт подал встречный иск к «Протон-БАЭС»

СЕГОДНЯ 14:06 2019-01-24T14:21:20+03:00

Чиновники считают, что не обязаны выплачивать 5 млн рублей долга по гранту

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Министерством молодежной политики и спорта Саратовской области предъявлен встречный иск о расторжении соглашения на получение гранта с волейбольным клубом «Протон-БАЭС».

- Общественная организации Балаковского района Саратовской области «Волейбольный клуб «ПРОТОН-БАЭС» была грантополучателем в первой половине 2018 года. В декабре 2018 года была проведена проверка в отношении ВК «ПРОТОН-БАЭС» на предмет соблюдения требований, условий и порядка предоставление грантов, предоставленных указанной организации на развитие вида спорта. Выявлены факты, свидетельствующие о несоблюдении условий предоставления грантов. По итогам проверки в адрес «Протон-БАЭС» министерством направлено предложение о расторжении соглашения. На имущество клуба наложен арест, — говорится в заявлении, распространенном региональным министерством спорта.

Напомним, волейбольный клуб «Протон-БАЭС» обратился в Арбитражный суд Саратовской области с требованием о взыскании недополученного гранта.

При этом в Минспорта напомнили, что у руководства «Протон-БАЭС» были не только грантовые средства — в 2018 году волейбольному клубу «Протон-БАЭС» оказана благотворительная помощь на сумму 50 млн рублей. По мнению чиновников, гасить долги по зарплате клуб мог из этих средств.