На энергообъектах увеличена температура теплоносителя до +95 градусов Цельсия

СЕГОДНЯ 13:50 2019-01-24T14:13:18+03:00

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Из-за мороза от ТЭЦ, ГРЭС Саратовского филиала «Т Плюс» в регионах присутствия, а также от саратовских котельных увеличена температура отпускаемого от источника теплоносителя. На утро 24 января она составляет в Саратове +94,5 градуса по Цельсию, в Энгельсе +93 градуса, в Балаково +93 градуса. Данные мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными муниципалитетами температурными графиками. В них строго определена зависимость отпуска температуры теплоносителя от погоды: чем холоднее на улице, тем выше градус воды в тепловых сетях.

В связи с повышением температуры воды в трубопроводах энергетики просят горожан быть внимательными вблизи объектов теплосетевого хозяйства (тепловых сетей, камер, шахт опуска и подъема, котельных, ЦТП и насосных станций):

1. При обнаружении незакрытых или поврежденных люков камер, колодцев, сильного парения из них, промоин, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушении дорожного покрытия, не приближаться к поврежденным объектам, и немедленно сообщать горячие телефонные линии компании: Территориального управления по теплоснабжению в Саратове — телефон (8452) 32-00-22; Территориального управления по теплоснабжению в Балакове — телефон (8453) 61-15-00. Диспетчерские работают круглосуточно, ведется автоматическая аудиозапись всех телефонных обращений, все заявки находятся на контроле руководства предприятия. Потребители Энгельса в экстренных ситуациях могут звонить в район тепловых сетей Энгельсской ТЭЦ-3 дежурному слесарю по телефону: (8453) 55-75-08 или начальнику смены станции: (8453) 54-15-16.

2. Водителям автотранспортных средств необходимо избегать проезда и стоянки на тепловых камерах, люках, колодцах вне проезжей части улицы.

3. Родителям необходимо разъяснять детям об опасность нахождения рядом с технологическими объектами коммунальных служб и недопустимости игр в местах, для этого не предназначенных (возможность падения, получения ожогов, травм).

В отопительный период оборудование тепловых сетей и сами сети, которые находятся в тепловых камерах, очень сильно нагреты. Температура может достигать +100 градусов.

В ходе плановых дежурных осмотров коммуникаций энергетики уделяют пристальное внимание состоянию люков тепловых камер. В случае их отсутствия или повреждения специалисты оперативно проводят замену. Так, в 2018 году было заменено 435 люков. В 2019 — сформирован необходимый запас полимерных и чугунных люков.

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