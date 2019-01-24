В Энгельсе при столкновении Lada Kalina и пассажирской маршрутки ранены женщина и ребенок
Обстоятельства происшествия выясняются
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Сегодня, 24 января, в Энгельсе автомобиль Lada Kalina и пассажирский микроавтобус Ford Transit столкнулись на перекрестке улицы Весенняя и проспекта Химиков.
- В 08:30 31-летний водитель отечественного авто врезался в иномарку, двигавшуюся по маршруту №214, за рулем был 51-летний мужчина, — рассказали «КП-Саратов» в ОГИБДД МУ МВД России «Энгельсское».
В результате столкновения получили травмы пассажиры микроавтобуса — 51-летняя женщина и 16-летняя девочка. Обстоятельства происшествия выясняются.