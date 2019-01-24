Снегопад заблокировал трассу в Балашовском районе
На место выехала комиссия минтранса
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В Саратовской области из-за снегопада закрыта трасса в Балашовском районе.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства области сообщили «КП-Саратов», что из-за сильного снегопада автодорога Саратов — Воронеж перекрыта.
На место выехала дополнительная техника, а также комиссия минтранса.
- Ситуация находится на контроле, — заверили в ведомстве.
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