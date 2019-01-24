Снегопад заблокировал трассу в Балашовском районе

СЕГОДНЯ 13:37 2019-01-24T13:41:56+03:00

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В Саратовской области из-за снегопада закрыта трасса в Балашовском районе.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства области сообщили «КП-Саратов», что из-за сильного снегопада автодорога Саратов — Воронеж перекрыта.

На место выехала дополнительная техника, а также комиссия минтранса.

- Ситуация находится на контроле, — заверили в ведомстве.

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