Саратовские трассы от снегопада очищают 98 машин
Транспорт движется без затруднений
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На федеральных дорогах Саратовской области работают 98 единиц техники из-за сильного снегопада и метели.
- Ситуация на федеральных дорогах региона круглосуточно отслеживается с помощью постов метеоконтроля. Сейчас транспорт движется без затруднений, — сообщили «КП-Саратов» в ФКУ «Поволжуправтодор».
Также в учреждении предупредили о закрытии участка трассы Сызрань — Саратов — Волгоград для общественного транспорта в Камышинском районе с 446 по 507 км (до границы с Саратовской областью).
Водителей призывают соблюдать ПДД, не превышать скорость и не препятствовать работе техники.