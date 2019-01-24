2019-01-24T13:36:59+03:00
Общество

Саратовские трассы от снегопада очищают 98 машин

Транспорт движется без затруднений
Ольга Муравлёва
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На федеральных дорогах Саратовской области работают 98 единиц техники из-за сильного снегопада и метели.

- Ситуация на федеральных дорогах региона круглосуточно отслеживается с помощью постов метеоконтроля. Сейчас транспорт движется без затруднений, — сообщили «КП-Саратов» в ФКУ «Поволжуправтодор».

Также в учреждении предупредили о закрытии участка трассы Сызрань — Саратов — Волгоград для общественного транспорта в Камышинском районе с 446 по 507 км (до границы с Саратовской областью).

Водителей призывают соблюдать ПДД, не превышать скорость и не препятствовать работе техники.

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