2019-01-24T13:40:26+03:00
Общество

МЧС предупреждает об усилении снегопада

Осадки продлятся в пятницу днем
Екатерина Семенова
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В Саратове и по области усилится снегопад и метель.

Как предупредили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, завтра, 25 января, и в ночь на субботу, 26 января, сохранится сильный снег.

При этом ожидается усиление ветра с порывами до 19 м/с. Видимость — 500 и менее м.

МЧС предупреждает о снежных заносах на дорогах.

Сохранится мороз до -10–15 градусов днем. В Правобережье — до -18 градусов.

Специалисты советуют быть максимально внимательными при движении, не допускать резких маневров.

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