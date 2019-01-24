МЧС предупреждает об усилении снегопада
Осадки продлятся в пятницу днем
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В Саратове и по области усилится снегопад и метель.
Как предупредили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, завтра, 25 января, и в ночь на субботу, 26 января, сохранится сильный снег.
При этом ожидается усиление ветра с порывами до 19 м/с. Видимость — 500 и менее м.
МЧС предупреждает о снежных заносах на дорогах.
Сохранится мороз до -10–15 градусов днем. В Правобережье — до -18 градусов.
Специалисты советуют быть максимально внимательными при движении, не допускать резких маневров.