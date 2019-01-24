Жителя Ртищева признали виновным в угрозах палкой и плеткой
В Саратовской области вынесен приговор 61-летнему жителю Ртищева.
Как рассказали «КП-Саратов», его признали виновным в вымогательстве с применением насилия.
В ходе расследования было установлено, что подсудимый в июне 2018 года приехал к жителю Аркадака, чтобы забрать 7 тыс. рублей долга. Однако деньги он не получил, должник пообещал расплатиться потом.
Тогда кредитор потребовал отдать ему автомобили должника и его сожительницы. В противном случае он угрожал вывезти жителя Аркадака в лес и переломать все кости. При этом он демонстрировал резиновую палку и плетку в качестве угрозы.
Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.