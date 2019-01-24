2019-01-24T13:05:30+03:00
Общество

Жителя Ртищева признали виновным в угрозах палкой и плеткой

Он грозил переломать должнику все кости
Екатерина Семенова
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В Саратовской области вынесен приговор 61-летнему жителю Ртищева.

Как рассказали «КП-Саратов», его признали виновным в вымогательстве с применением насилия.

В ходе расследования было установлено, что подсудимый в июне 2018 года приехал к жителю Аркадака, чтобы забрать 7 тыс. рублей долга. Однако деньги он не получил, должник пообещал расплатиться потом.

Тогда кредитор потребовал отдать ему автомобили должника и его сожительницы. В противном случае он угрожал вывезти жителя Аркадака в лес и переломать все кости. При этом он демонстрировал резиновую палку и плетку в качестве угрозы.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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