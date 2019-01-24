Житель Энгельсского района избил соседей из-за шума

СЕГОДНЯ 12:38 2019-01-24T12:38:18+03:00

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В Энгельсском районе осудили 49-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконном проникновении жилища с применением насилия и угрозами.

- Житель ЗАТО в 22:15 3 декабря 2018 года пошел к соседу, чтобы поговорить насчет шума из его квартиры и предложил выйти в подъезд. Мужчина отказался, тогда подсудимый открыл входную дверь и зашел в коридор квартиры, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

На просьбу не входить злоумышленник ответил отказом и пригрозил насилием, а также несколько раз ударил по руке. В этот момент подошла супруга потерпевшего, которую гражданин также стукнул по руке.

Суд приговорил буяна к 240 часам обязательных работ.

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