В Энгельсе реконструируют самый опасный перекресток

СЕГОДНЯ 12:22 2019-01-24T12:59:08+03:00

Всем желающим предлагают присылать проекты нового памятника в центре Энгельса

Изменить размер текста: A A

Власти Энгельсского района решили провести реконструкцию перекрестка улиц Тельмана и Маяковского и организовать там круговое движение.

- По итогам 2018 года на территории Энгельса образовалось три места особой концентрации дорожно-транспортных происшествий, одно из которых — пересечение улиц Тельмана и Маяковского, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации Энгельсского района.

Реконструкция запланирована на этот, 2019 год. Уже готов проект по реконструкции перекрестка, сейчас решается вопрос о переносе подземных коммуникаций с ресурсоснабжающими организациями.

Жителям Энгельса предлагают поделиться идеями архитектурной композиции в центре кругового перекрестка. Варианты можно отправлять по электронному адресу: www.316arh@mail.ru

Все предложения рассмотрят на ближайшем заседании градостроительного совета.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте