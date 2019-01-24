2019-01-24T12:59:08+03:00
Общество

В Энгельсе реконструируют самый опасный перекресток

Всем желающим предлагают присылать проекты нового памятника в центре Энгельса
Поделиться:
Схема реконструкции перекрестка в ЭнгельсеСхема реконструкции перекрестка в Энгельсе
Изменить размер текста:

Власти Энгельсского района решили провести реконструкцию перекрестка улиц Тельмана и Маяковского и организовать там круговое движение.

- По итогам 2018 года на территории Энгельса образовалось три места особой концентрации дорожно-транспортных происшествий, одно из которых — пересечение улиц Тельмана и Маяковского, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации Энгельсского района.

Реконструкция запланирована на этот, 2019 год. Уже готов проект по реконструкции перекрестка, сейчас решается вопрос о переносе подземных коммуникаций с ресурсоснабжающими организациями.

Жителям Энгельса предлагают поделиться идеями архитектурной композиции в центре кругового перекрестка. Варианты можно отправлять по электронному адресу: www.316arh@mail.ru

Все предложения рассмотрят на ближайшем заседании градостроительного совета.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В школах Энгельса 25 января отменены занятия
У школьника в Саратове нашли гашиш
Регоператор требует обеспечить расчистку контейнерных площадок
Валерий Радаев прокомментировал ситуацию с детской поликлиникой в Саратове
На трассе в Саратовской области столкнулись четыре автомобиля[фото]
Панков: Ложь особенно опасна, когда речь идет об общественно значимых проблемах
В пятницу отменены занятия для всех школьников Саратова
Минспорт подал встречный иск к «Протон-БАЭС»
На энергообъектах увеличена температура теплоносителя до +95 градусов Цельсия
В Энгельсе при столкновении Lada Kalina и пассажирской маршрутки ранены женщина и ребенок
Снегопад заблокировал трассу в Балашовском районе
Саратовские трассы от снегопада очищают 98 машин
МЧС предупреждает об усилении снегопада
Жителя Ртищева признали виновным в угрозах палкой и плеткой
Проект «Звезды российской оперы на саратовской сцене» откроется оперным бестселлером Верди
Житель Энгельсского района избил соседей из-за шума
СГЮА приглашает на День открытых дверей
Саратовцы простились с Галиной Муштой
В Саратове всем школьникам второй смены отменили уроки