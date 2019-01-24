В Энгельсе реконструируют самый опасный перекресток
Власти Энгельсского района решили провести реконструкцию перекрестка улиц Тельмана и Маяковского и организовать там круговое движение.
- По итогам 2018 года на территории Энгельса образовалось три места особой концентрации дорожно-транспортных происшествий, одно из которых — пересечение улиц Тельмана и Маяковского, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации Энгельсского района.
Реконструкция запланирована на этот, 2019 год. Уже готов проект по реконструкции перекрестка, сейчас решается вопрос о переносе подземных коммуникаций с ресурсоснабжающими организациями.
Жителям Энгельса предлагают поделиться идеями архитектурной композиции в центре кругового перекрестка. Варианты можно отправлять по электронному адресу: www.316arh@mail.ru
Все предложения рассмотрят на ближайшем заседании градостроительного совета.