2019-01-24T12:58:10+03:00
Общество

СГЮА приглашает на День открытых дверей

Он состоится 27 января
Екатерина Семенова
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В воскресенье, 27 января, в Саратовской государственной юридической академии состоится традиционный День открытых дверей.

На мероприятии абитуриенты и их родители смогут познакомиться с академией, ее достижениями, историей и традициями, задать вопросы руководству вуза и директорам институтов, получить информацию об условиях поступления, особенностях правил приема и специфике приемной кампании 2019 года.

Кроме того, в рамках Дня открытых дверей участники смогут подробно узнать обо всех учебных структурных подразделениях, направлениях подготовки и специальностях, программе военной подготовки, студенческих коллективах и молодежных организациях.

Для абитуриентов будет организована обзорная экскурсия по музею истории, залу судебных заседаний, криминалистическому полигону, физкультурно-оздоровительному комплексу, лекционным и семинарским аудиториям. Также все желающие смогут пройти проверку на полиграфе и поработать с профессиональным криминалистическим оборудованием.

День открытых дверей начнется 27 января в 12:00 (11:00 по МСК) в актовом зале учебного корпуса №1 СГЮА, который расположен по адресу: улица Чернышевского, 104.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8452) 299 105.

Также в этот день будет организована онлайн-трансляция мероприятия на официальном сайте академии www.сгюа.рф.

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