2019-01-24T12:57:27+03:00
Общество

Саратовцы простились с Галиной Муштой

На панихиду прибыло руководство области и депутаты
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Панихида по Галине Муште.Панихида по Галине Муште.
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В ДК «Россия» 24 января прошло прощание с Почетным гражданином Саратова, общественницей, педагогом, участницей Великой Отечественной войны Галиной Муштой.

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- Говорить и мыслить в прошлом времени о Галине Андреевне — невозможно, сердце этого не принимает. Я знаю ее более 35 лет. Велик ее вклад в развитие образования. Она беззаветно была предана Родине. Для нее не существовало никаких должностей и званий. Она всегда говорила правду. Сильная и бесстрашная, она не боялась смерти, выдержала все, что было ей послано, — отметил на гражданской панихиде спикер облдумы Иван Кузьмин.

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Галина Андреена Мушта скончалась во вторник, 22 января, на 97-м году жизни.

Почтить память Галины Андреевны также пришел губернатор Валерий Радаев, вице-губернатор Игорь Пивоваров, глава Энгельсского района Александр Стрелюхин, депутаты облдумы, гордумы, общественники, ветераны.

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