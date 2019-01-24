Саратовские конвоиры написали рэп про свою службу
Саратовские конвоиры сочинили рэп.
Конвоиры УФСИН по Саратовской области написали и исполнили рэп про свою службу.
- Музыку и слова композиции сочинили младший инспектор 3-го отделения по конвоированию 1-го отдела, прапорщик внутренней службы Роман Павловский и замначальника 3-го отдела по конвоированию, подполковник внутренней службы Павел Иванов, — рассказали «КП-Саратов» в УФСИН региона.
Замначальника управления по конвоированию Владимир Аветисян также создал видеоклип. В основу он взял материалы из архива и открытых источников. В ролике рассказывается о развитии службы в течение своего векового развития, внедрении передовых технологий.
Премьера песни прошла на торжественном мероприятии в честь 20-летия саратовского конвоя.
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Саратовские конвоиры сочинили рэп.