Максюта: Почему-то всем хочется, чтобы кто-то убрал снег
Саратовский спортсмен, шоумен и силач Вячеслав Максюта призвал жителей выйти на уборку снега.
Соответствующее обращение распространила саратовская мэрия.
- Спецмашины и рабочие не могут убрать все и сразу. И это надо понимать. Меня действительно удивляет, когда люди, не выходя из дома, пишут комментарии про некачественную или отсутствующую уборку в городе. Почему-то всем хочется, чтобы кто-то взял и убрал снег возле их дома. А почему бы не выйти самому с лопатой и немного поработать? Это может занять 20–30 минут, но вы это сделаете не для кого-то, а для себя! — заявил Максюта.
Он напомнил, что члены Общественной палаты города уже выходили чистить снег на пешеходных дорожках и тротуарах.
- Пусть уборка первостепенно будет вестись по городским транспортным магистралям, а собственные дворы, саратовцы, мы можем очистить своими силами. Выходите на уборку города, ведь это мы делаем для себя! — призвал саратовский силач.