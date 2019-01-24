2019-01-24T11:50:43+03:00
Общество

Максюта: Почему-то всем хочется, чтобы кто-то убрал снег

Саратовский силач призвал жителей вооружиться лопатами
Екатерина Семенова
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Фото из Instagram Вячеслава МаксютыФото из Instagram Вячеслава Максюты
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Саратовский спортсмен, шоумен и силач Вячеслав Максюта призвал жителей выйти на уборку снега.

Соответствующее обращение распространила саратовская мэрия.

- Спецмашины и рабочие не могут убрать все и сразу. И это надо понимать. Меня действительно удивляет, когда люди, не выходя из дома, пишут комментарии про некачественную или отсутствующую уборку в городе. Почему-то всем хочется, чтобы кто-то взял и убрал снег возле их дома. А почему бы не выйти самому с лопатой и немного поработать? Это может занять 20–30 минут, но вы это сделаете не для кого-то, а для себя! — заявил Максюта.

Он напомнил, что члены Общественной палаты города уже выходили чистить снег на пешеходных дорожках и тротуарах.

- Пусть уборка первостепенно будет вестись по городским транспортным магистралям, а собственные дворы, саратовцы, мы можем очистить своими силами. Выходите на уборку города, ведь это мы делаем для себя! — призвал саратовский силач.

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