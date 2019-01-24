Дебошира из Энгельса за оскорбление полицейского оштрафовали на 10 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:14 2019-01-24T11:49:13+03:00

Подсудимый во время правонарушения был пьян

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Мировой суд Энгельса оштрафовал пьяного дебошира за оскорбление полицейского.

- Утром 24 ноября 2018 года сотрудники ППС прибыли по вызову к одному из домов по улице Трудовая, где 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя угрожающе и оскорбительно для окружающих. На замечания и требование проследовать в отдел полиции подсудимый разразился в адрес правоохранителя нецензурной бранью, — рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

За оскорбление представителя власти при исполнении, его приговорили к штрафу 10 тыс. рублей.

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