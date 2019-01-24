2019-01-24T11:04:21+03:00
Происшествия

Саратовец решил сбежать в область от наказания

Сотрудники УФСИН оперативно нашли мужчину
Ольга Муравлёва
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За сбыт наркотиков в значительном размере 30-летнего саратовца осудили на восемь лет колонии строгого режима. Такое решение вынес Ленинский районный суд. Однако мужчины нигде не было.

- Сотрудники УФСИН провели оперативный розыск и нашли гражданина в одном из районов Саратовской области, задержали его и отправили в место лишения свободы, — сообщили «КП-Саратов» в УФСИН региона.

Сейчас злоумышленник взят под стражу в СИЗО.

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