Саратовец решил сбежать в область от наказания
Сотрудники УФСИН оперативно нашли мужчину
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За сбыт наркотиков в значительном размере 30-летнего саратовца осудили на восемь лет колонии строгого режима. Такое решение вынес Ленинский районный суд. Однако мужчины нигде не было.
- Сотрудники УФСИН провели оперативный розыск и нашли гражданина в одном из районов Саратовской области, задержали его и отправили в место лишения свободы, — сообщили «КП-Саратов» в УФСИН региона.
Сейчас злоумышленник взят под стражу в СИЗО.