В Энгельсе сын зарезал отца из-за раздела имущества. Подробности

СЕГОДНЯ 10:56 2019-01-24T11:08:51+03:00

После этого мужчина убил и себя

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Стали известны подробности жестокого убийства в Энгельсе Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, трагедия разыгралась вечером 23 января.

Следствие считает, что 40-летний мужчина приехал в гости к родителям, которых долгое время не навещал и отношения не поддерживал. Он поссорился со своим 69-летним отцом из-за раздела имущества между ним и младшей сестрой.

Мать попыталась разнять мужчин, но сын дважды ударил ее ножом в спину и по рукам. Женщина смогла сбежать из дома и обратилась за помощью к соседям.

Оставшись с отцом наедине, мужчина не менее семи раз ударил его ножом в грудь, спину и живот. Когда он скончался, сын ударил лезвием самого себя в шею и грудь и также погиб.

Возбуждено уголовное дело. Назначены судебно-медицинские, биологическая, дактилоскопическая, генетическая экспертизы.

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