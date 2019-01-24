Из Саратова вывезено полмиллиона кубометров снега

СЕГОДНЯ 10:50 2019-01-24T11:29:46+03:00

На улицы города высыпано более 18 тонн песка и реагентов

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В снегопад 24 января на очистку Саратова вышло 144 единицы муниципальной и 350 — привлеченной спецтехники, задействовано 148 рабочих.

- Организована работа 15 звеньев, состоящих из самосвалов, погрузчиков и бульдозеров, на следующих улицах: Чернышевского, Соборная площадь, Григорьева, Большая Горная, Крымская, Огородная, Лесопарковая, Миллеровская, Симбирцева, Московская, Симбирская, проспект 50 лет Октября, площадь Ленина.

Расширение проезжей части ротором и грейдером будет проводиться на Лесопарковой, Миллеровской и Огородной улицах, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего с начала сезона из города было вывезено более 500 тыс. кубометров снега. Вместо него на улицы высыпали более 14,6 тыс. тонн песко-соляной смеси и более 3,6 тыс. тонн реагентов.

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