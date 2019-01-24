2019-01-24T11:29:46+03:00
Общество

Из Саратова вывезено полмиллиона кубометров снега

На улицы города высыпано более 18 тонн песка и реагентов
Поделиться:
Фото Андрея КузнецоваФото Андрея Кузнецова
Изменить размер текста:

В снегопад 24 января на очистку Саратова вышло 144 единицы муниципальной и 350 — привлеченной спецтехники, задействовано 148 рабочих.

- Организована работа 15 звеньев, состоящих из самосвалов, погрузчиков и бульдозеров, на следующих улицах: Чернышевского, Соборная площадь, Григорьева, Большая Горная, Крымская, Огородная, Лесопарковая, Миллеровская, Симбирцева, Московская, Симбирская, проспект 50 лет Октября, площадь Ленина.

Расширение проезжей части ротором и грейдером будет проводиться на Лесопарковой, Миллеровской и Огородной улицах, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего с начала сезона из города было вывезено более 500 тыс. кубометров снега. Вместо него на улицы высыпали более 14,6 тыс. тонн песко-соляной смеси и более 3,6 тыс. тонн реагентов.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В школах Энгельса 25 января отменены занятия
У школьника в Саратове нашли гашиш
Регоператор требует обеспечить расчистку контейнерных площадок
Валерий Радаев прокомментировал ситуацию с детской поликлиникой в Саратове
На трассе в Саратовской области столкнулись четыре автомобиля[фото]
Панков: Ложь особенно опасна, когда речь идет об общественно значимых проблемах
В пятницу отменены занятия для всех школьников Саратова
Минспорт подал встречный иск к «Протон-БАЭС»
На энергообъектах увеличена температура теплоносителя до +95 градусов Цельсия
В Энгельсе при столкновении Lada Kalina и пассажирской маршрутки ранены женщина и ребенок
Снегопад заблокировал трассу в Балашовском районе
Саратовские трассы от снегопада очищают 98 машин
МЧС предупреждает об усилении снегопада
Жителя Ртищева признали виновным в угрозах палкой и плеткой
Проект «Звезды российской оперы на саратовской сцене» откроется оперным бестселлером Верди
Житель Энгельсского района избил соседей из-за шума
В Энгельсе реконструируют самый опасный перекресток
СГЮА приглашает на День открытых дверей
Саратовцы простились с Галиной Муштой
В Саратове всем школьникам второй смены отменили уроки