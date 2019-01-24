В «Протоне-БАЭС» приветствовали уголовное дело о невыплате зарплат игрокам

СЕГОДНЯ 10:46 2019-01-24T10:50:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В руководстве «Протона-БАЭС» приветствовали возбуждение уголовного дела о невыплате зарплаты игрокам команды. Речь идет о семи волейболистках, выступавших за «Протон-БАЭС» в сезоне 2017/2018.

Напомним, сегодня стало известно о возбуждении дела следователями Балаковского следственного отдела СУ СКР по факту невыплаты зарплат игрокам ныне уже несуществующей команды.

Как пояснили в руководстве клуба, здесь рассчитывают, что этот факт ускорит выплаты долгов.

- Напомним, мы находимся в судебном процессе с министерством молодежной политики и спорта Саратовской области, до сих пор не выплатившим нам 5 млн рублей гранта, который был выигран нами еще в начале 2018 года. В составе этих средств и были заложены те 2,3 млн рублей, не хватавших на выплату зарплаты. Мы пока не получали документов о возбуждении дела и узнали об этом из СМИ. Однако на ближайшем заседании суда о невыплате гранта обязательно донесем эту информацию до судьи. Надеемся, это ускорит выявление истинных виновников задержки зарплат игрокам, — заявил корреспонденту «КП-Саратов» представитель клуба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прокуратура заинтересовалась делом о задержках зарплаты волейболисткам «Протон-БАЭС»

Семи спортсменкам задолжали 2,3 млн рублей

(подробнее)

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте