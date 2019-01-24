Саратовские пользователи соцсетей выложили видео горящего «КамАЗа»

СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-24T10:47:53+03:00

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Сегодня ночью, 24 января, на трассе под Саратовом дотла выгорела кабина «КамАЗа».

- Пожар произошел в Бартоломеевском овраге, на место выезжала одна пожарная машина и четыре человека личного состава, — рассказали пользователи группы Chp_saratov соцсети Instagram.

Водитель грузовика в результате ЧП не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

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