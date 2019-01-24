Управляющая компания нарушала правила в доме на Московской
В адрес УК внесли представление
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Прокуратура Волжского района Саратова провела проверку по факту обрушения штукатурки на потолке одной из квартир дома №32 по Московской улице.
- Этот дом обслуживает ООО «УК Волжская-Саратов». Выяснилось, что компания нарушала правила и нормы технической эксплуатации: кровля сломана, защиты от протечек нет, на крыше лежат снег и наледь, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.
В адрес директора управляющей организации внесли представление, за устранением нарушений следит прокуратура.