Управляющая компания нарушала правила в доме на Московской

СЕГОДНЯ 10:40 2019-01-24T10:40:53+03:00

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Прокуратура Волжского района Саратова провела проверку по факту обрушения штукатурки на потолке одной из квартир дома №32 по Московской улице.

- Этот дом обслуживает ООО «УК Волжская-Саратов». Выяснилось, что компания нарушала правила и нормы технической эксплуатации: кровля сломана, защиты от протечек нет, на крыше лежат снег и наледь, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.

В адрес директора управляющей организации внесли представление, за устранением нарушений следит прокуратура.

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