Юлия Литневская обсудила со студентами проект «Историческая память»

СЕГОДНЯ 10:31 2019-01-24T10:45:17+03:00

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В исполнительном комитете регионального отделения партии «Единой России» прошла встреча депутата Саратовской областной думы, регионального координатора проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлии Литневской с партийным активом и студентами Саратовского колледжа водного транспорта, строительства и сервиса.

Молодые люди обсуждали с Юлией Литневской реализацию федерального проекта «Историческая память» на территории Саратовской области и делились своими идеями.

Так, Алина Бакушева, студентка второго курса Саратовского колледжа водного транспорта, строительства и сервиса выступила с предложением обеспечить безопасность и благоустройство памятников и мест исторической важности путем создания дружин добровольцев.

- Считаю необходимым проведение концертов, посвященных историческим датам, с участием волонтеров и молодежных организаций региона. Даже обычное чтение стихов наших знаменитых земляков, таких как Константин Симонов, может собрать большую аудиторию и будет способствовать развитию молодежи как интеллектуально, так и духовно, — считает студент Петр Фролко.

Другой студент, Владимир Богацкий, предложил проводить фестивали исторической реконструкции не только в поселке Увек, но и других исторических местах города Саратова и Саратовской области.

- Основная идея — это не только привлечь как можно больше молодежи к данным мероприятиям, а рассказать и показать, как много легендарных личностей родилось и выросло на нашей родной земле. Знание истории Родины современным человеком является важным фактором развития культуры, а воспитание молодежи на исторических примерах — условием ее духовного развития. Я убеждался на собственном опыте: знания, полученные в визуализируемой форме способны ярче отложиться в сознании, — заявил он.

- Интерес саратовской молодежи к проекту «Историческая память» не может не радовать. Это свидетельство его востребованности и перспективности. Все предложения будут внесены в план реализации проекта и последовательно воплощены. Молодежь знает такие имена, как Константин Симонов и Исай Тобольский, читает стихи этих знаменитых саратовцев, а значит, их душа откликается на то, ради чего эти поэты, в буквальном смысле, не щадили собственной жизни, — подвела итог встречи Юлия Литневская.

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