2019-01-24T10:26:38+03:00
Общество

У депутата арестовали квартиру в Вольске

Жилплощадь стоит в два раза больше трехгодового дохода
Ольга Муравлёва
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Прокуратура Вольска провела проверку и выяснила, что депутат совета Покровского муниципального образования имеет двухкомнатную квартиру, которую она не могла купить.

- Она приобрела недвижимость за 1,7 млн рублей, а ее общий доход за три года до этого составил 806 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.

Депутат не смогла подтвердить законность прибыли, на которую купила квартиру. Прокуратура направила в суд иск, чтобы жилплощадь обратить в доход государства. На имущество чиновницы наложили арест.

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