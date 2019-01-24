2019-01-24T10:06:21+03:00
Происшествия

В Саратове горел завод «Газпроммаш»

Огонь охватил компрессорную
Екатерина Семенова
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В Саратове вечером 23 января горел завод «Газпроммаш».

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС, возгорание произошло в цельнометаллической компрессорной на улице Верхняя.

На место ликвидации ЧП прибыли 36 человек личного состава на девяти машинах. Специалисты установили, что площадь распространения огня составляет 20 кв. м.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности и эксплуатации электрооборудования.

Угрозы распространения огня не было, пострадавших нет.

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