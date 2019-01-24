В Балакове пассажирский автобус сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая госпитализирована
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Вчера, 23 января, на улице Набережная Леонова в Балакове водитель пассажирского автобуса ГАЗ задавил женщину на пешеходном переходе.
- 63-летний шофер за рулем ГАЗа, двигавшегося по маршруту №22, с кондуктором в салоне, но без пассажиров, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 68-летнюю гражданку, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
В результате наезда женщина получила травмы и была госпитализирована.