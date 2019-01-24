2019-01-24T10:01:37+03:00
Происшествия

Саратовец похитил кошелек из мастерской по ремонту сотовых телефонов

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 23 января, полицейские Кировского района задержали подозреваемого в краже кошелька из павильона по ремонту мобильных телефонов.

- Согласно заявлению потерпевшего, внутри были 2,4 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД.

В ходе оперативных мероприятий задержали 36-летнего подозреваемого. Он нигде не работает, не судим. Украденные деньги он потратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24