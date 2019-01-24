Саратовец похитил кошелек из мастерской по ремонту сотовых телефонов

СЕГОДНЯ 09:37 2019-01-24T10:01:37+03:00

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Вчера, 23 января, полицейские Кировского района задержали подозреваемого в краже кошелька из павильона по ремонту мобильных телефонов.

- Согласно заявлению потерпевшего, внутри были 2,4 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД.

В ходе оперативных мероприятий задержали 36-летнего подозреваемого. Он нигде не работает, не судим. Украденные деньги он потратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело.