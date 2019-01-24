Супруги из Маркса пожаловались на местных следователей лично Александру Бастрыкину

СЕГОДНЯ 09:25 2019-01-24T09:59:38+03:00

Глава СКР поручил забрать их дело в центральный аппарат СК, а следователей — сократить [видео]

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Надежда Степанова с супругом, жители Марксовского района Саратовской области, побывали на личном приеме у главы СК России Александра Бастрыкина.

Они рассказали, что не согласны с выводами местных следователей по делу о гибели их сына и еще трех человек.

Напомним, 2 февраля 2018 года в одной из квартир в Марксе было найдено четыре тела: 33-летней женщины, ее девятилетней дочери, а также 21-летнего молодого человека и 18-летней девушки.

Тогда следователи обещали, если будет обнаружен какой-то криминальный след, будет возбуждено уголовное дело.

Надежда Степанова заявила Бастрыкину, что не согласна с основной версией следствия, в соответствии с которой люди погибли от угарного газа неисправной газовой колонки. Мать погибшего считает, причиной случившегося могли стать умышленные действия неустановленных лиц.

- Выслушав доводы заявителей, Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата СК России принять уголовное дело к своему производству и оперативно расследовать все обстоятельства произошедшего. В ходе беседы Председатель СК России узнал, что супруги воспитывают восемь несовершеннолетних приемных детей. Руководитель ведомства поручил своим подчиненным оказать содействие в решении ряда бытовых и социальных проблем семьи, — говорится в сообщении на сайте СКР.

По итогам приема Бастрыкин поручил провести служебные, а при наличии оснований — и процессуальные проверки в отношении следователей, в чьем производстве находились материалы.

- Я очень благодарна Александру Ивановичу, что он нас принял. Мы надеемся, что он возьмет все под свой контроль, — сказала Надежда Степанова.

Александр Бастрыкин поручил следователям Центрального аппарата СК России принять уголовное дело из Маркса к производству и оперативно исследовать все обстоятельства произошедшего. Кроме того, в региональном подразделении будут сокращены две единицы.