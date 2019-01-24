Ночной пожар в селе Балтай унес жизнь человека

СЕГОДНЯ 09:21 2019-01-24T09:23:02+03:00

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В селе Балтай Саратовской области ночью произошел пожар, на котором погиб человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 04:06.

Горел двухквартирный дом. На место происшествия выезжали восемь человек личного состава и три единицы техники.

Площадь возгорания — 80 кв. м. На пожаре погиб мужчина.

По предварительной версии, ЧП случилось из-за нарушений правил эксплуатации электроприборов.

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