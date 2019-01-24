Ночной пожар в селе Балтай унес жизнь человека
Трагедия произошла из-за неправильного использования электроприборов
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В селе Балтай Саратовской области ночью произошел пожар, на котором погиб человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 04:06.
Горел двухквартирный дом. На место происшествия выезжали восемь человек личного состава и три единицы техники.
Площадь возгорания — 80 кв. м. На пожаре погиб мужчина.
По предварительной версии, ЧП случилось из-за нарушений правил эксплуатации электроприборов.