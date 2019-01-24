Под Саратовом пьяный мужчина на снегоходе попал в аварию
Он оставил пассажирку транспорта и ушел с места ДТП
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Вчера, 23 января, пьяный мужчина на снегоходе попал в аварию на Волге у села Чардым Воскресенского района.
- В 13:30 в 65 м от дома №2 по набережной села Чардым 45-летний мужчина, управляя снегоходом Arctic cat, опрокинул транспорт и ушел с места аварии, оставив свою пассажирку, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.
В результате ДТП 54-летнюю пассажирку госпитализировали, а ГИБДД оперативно нашли водителя.