Мэрия Саратова: Общественный транспорт ходит по плану

СЕГОДНЯ 09:05 2019-01-24T09:10:43+03:00

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Несмотря на начавшийся снегопад, общественный транспорт в Саратове работает 24 января в плановом режиме. Об этом КП-Саратов» рассказали в мэрии.

- В городе на линии вышло около 900 автобусов большой и малой вместимости, все маршруты работают без перебоев, несмотря на скопление легковых автомобилей на магистралях. Затрудненное движение утром наблюдалось в Заводском районе, на проспекте 50 лет Октября и на Большой Горной, — сообщили в пресс-службе.

При этом в мэрии уточнили, что утром возникали перебои в работе трамваев на маршрутах №№3, 2 и 7. Если на этих линиях препятствия устранены, то маршрут электротранспорта №11 остановился в 8:50 в районе Мирного переулка из-за ДТП, которое перекрыло рельсы. От 6-го квартала вагоны следуют до улицы Осипова.