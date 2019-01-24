2019-01-24T09:07:30+03:00
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в избиении в подъезде

Возбуждено уголовное дело
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 23 января, полицейские Кировского района Саратова задержали рецидивиста по подозрению в избиении мужчины в подъезде жилого дома.

- В городскую больницу с закрытой травмой черепа и переломами двух ребер 20 января поступил 43-летний гражданин, который рассказал, что неизвестный избил его в подъезде на улице Танкистов, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.

Подозреваемым оказался ранее судимый за применение насилия в отношении представителя власти 26-летний мужчина. По факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24