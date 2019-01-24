В Саратове задержали подозреваемого в избиении в подъезде

СЕГОДНЯ 09:01 2019-01-24T09:07:30+03:00

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Вчера, 23 января, полицейские Кировского района Саратова задержали рецидивиста по подозрению в избиении мужчины в подъезде жилого дома.

- В городскую больницу с закрытой травмой черепа и переломами двух ребер 20 января поступил 43-летний гражданин, который рассказал, что неизвестный избил его в подъезде на улице Танкистов, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.

Подозреваемым оказался ранее судимый за применение насилия в отношении представителя власти 26-летний мужчина. По факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело.