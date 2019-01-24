В Энгельсе мужчина зарезал отца, а потом себя

СЕГОДНЯ 08:58 2019-01-24T08:58:55+03:00

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В частном доме на улице Колотилова в Энгельсе вчера, 23 января, обнаружены тела двух мужчин и живую женщину.

- Предполагается, что на родителей-пенсионеров напал собственный сын. Он сначала ранил ножом мать, она выбежала на улицу и вызвала экстренные службы. Прибывшие медики госпитализировали ее, а полиция нашла в доме два трупа, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Скорее всего, мужчина зарезал пожилого отца, а после покончил с собой. В доме также нашли предсмертную записку, по словам женщины, ее написал сын.

Стоит отметить, что сама женщина на вопрос, как получила травмы, ответила, что сама порезалась.

Следователи Энгельсского района возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Обстоятельства выясняются.