В Энгельсе рецидивист украл переносную баню и металлическую печь

СЕГОДНЯ 08:49 2019-01-24T09:04:57+03:00

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20 января полицейские Энгельсского района задержали опытного воришку, который обокрал молодежную организацию.

- Согласно заявлению от 70-летней женщины, неизвестные путем подбора ключей проникли в помещение и совершили кражу трех системных блоков, пяти металлодетекторов, одной катушки для них, одной переносной бани в виде палатки и одной металлической печи, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По подозрению в краже был задержан 20-летний рецидивист. Даны признательные показания, возбуждено уголовное дело.