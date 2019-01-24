В Балашове мужчина порезал сына ножом за непочтительное отношение

СЕГОДНЯ 08:42 2019-01-24T09:00:49+03:00

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В Балашове Саратовской области задержан мужчина, подозреваемый в нападении на сына.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено вечером 22 января.

В 23:05 в квартире на улице Коммунистическая 57-летний ранее судимый за кражу мужчина распивал алкоголь со своим 21-летним сыном.

Между ними началась ссора, и отец ударил молодого человека ножом в грудь и живот. Пострадавший был госпитализирован.

Полиция и росгвардейцы задержали злоумышленника. Он признал свою вину, рассказав, что причиной ссоры стало непочтительное отношение к нему отпрыска.

Возбуждено уголовное дело.