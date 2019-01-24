В Саратове дядя украл у племянницы золото на 20 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:11 2019-01-24T08:11:18+03:00

Он — рецидивист и раньше уже промышлял кражами

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В Волжском районе Саратова полицейские вчера, 23 января, нашли похитителя золота у 29-летней девушки.

- Гражданка обратилась в полицию вечером 14 января и рассказала, что в течение дня дядя украл из дома по Вознесенской улице золотые изделия на сумму 20 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 54-летнего безработного рецидивиста, который и раньше промышлял кражами. Он признался в похищении украшений и сейчас находится под подпиской о невыезде.

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