Саратовские таможенники задержали 60 тонн контрафактной одежды и духов

СЕГОДНЯ 07:51 2019-01-24T07:59:42+03:00

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За 2018 год Саратовская таможня не допустила ввоз в Россию более 60 тонн контрафакта.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП, среди крупных партий были: спортивная одежда и обувь, сумки, а также парфюмерия.

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Так, через таможню пытались провезти одежду марок Nike, Adidas, Reebok, Levis, Swissgear, Gucci, Louis Vuitton, а также духи и туалетную воду Chanel, Dior, Nina Ricci, Versace, Gucci.

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В отношении нарушителей был составлен 51 административный протокол. Еще 19 дел были возбуждены другими правоохранительными органами.

В 2019 году вынесены решения по трем делам. Контрабандистов оштрафовали на 50 тыс. рублей каждого. Были уничтожены товары с марками «Пара журавлей», Reebok, Chanel.

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