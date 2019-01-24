2019-01-24T07:59:42+03:00
Происшествия

Саратовские таможенники задержали 60 тонн контрафактной одежды и духов

Часть подделок была уничтожена
Екатерина Семенова
Поделиться:
Саратовские таможенники не пропустили 60 тонн контрафактаСаратовские таможенники не пропустили 60 тонн контрафакта
Изменить размер текста:

За 2018 год Саратовская таможня не допустила ввоз в Россию более 60 тонн контрафакта.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП, среди крупных партий были: спортивная одежда и обувь, сумки, а также парфюмерия.

.

.

Так, через таможню пытались провезти одежду марок Nike, Adidas, Reebok, Levis, Swissgear, Gucci, Louis Vuitton, а также духи и туалетную воду Chanel, Dior, Nina Ricci, Versace, Gucci.

.

.

В отношении нарушителей был составлен 51 административный протокол. Еще 19 дел были возбуждены другими правоохранительными органами.

В 2019 году вынесены решения по трем делам. Контрабандистов оштрафовали на 50 тыс. рублей каждого. Были уничтожены товары с марками «Пара журавлей», Reebok, Chanel.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24