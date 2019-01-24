Четыре человека из иномарки пострадали при столкновении с «КамАЗом»
Двоих госпитализировали, остальные отказались
Фото из соцсетей
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Вчера вечером, 23 января, в районе совхоза «Весна» на Вольском тракте в Саратове случилось ДТП с четырьмя пострадавшими.
- Водитель автомобиля Honda влетел в попутно движущийся «КамАЗ». Все, кто получил травмы, находились в иномарке. Шофера машины и одного пассажира увезла реанимационная бригада облспаса, двое после оказания первой помощи отказались от госпитализации — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.
На месте также работала «скорая», ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.