2019-01-24T07:52:52+03:00
Происшествия

Четыре человека из иномарки пострадали при столкновении с «КамАЗом»

Двоих госпитализировали, остальные отказались
Ольга Муравлёва
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Вчера вечером, 23 января, в районе совхоза «Весна» на Вольском тракте в Саратове случилось ДТП с четырьмя пострадавшими.

- Водитель автомобиля Honda влетел в попутно движущийся «КамАЗ». Все, кто получил травмы, находились в иномарке. Шофера машины и одного пассажира увезла реанимационная бригада облспаса, двое после оказания первой помощи отказались от госпитализации — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

На месте также работала «скорая», ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.

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