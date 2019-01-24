Холодную воду могут отключить жителям Овсяных проездов

СЕГОДНЯ 07:12 2019-01-24T07:41:25+03:00

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Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», проблемы с холодным водоснабжением могут испытать 24 января жильцы домов на Овсяных проездах в Волжском районе города.

- Для ликвидации повреждений на городском водопроводе сегодня, 24 января, ориентировочно до 19:00 изменены параметры холодного водоснабжения абонентам 1-го, 2-го, 3-го Овсяных проездов, — сообщили в компании.

Здесь до вечера планируются ремонтные работы.