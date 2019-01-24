В Саратове на пять недель закроют для стоянки машин центральные улицы. Список

СЕГОДНЯ 07:07 2019-01-24T07:40:40+03:00

Это требуется для уборки снега

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С 11 февраля по 1 апреля вводится временное ограничение остановки и стоянки машин на нескольких улицах Саратова. Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, это коснется следующих участков:

- улица Танкистов от Навашина до Безымянной;

- улица Октябрьская от Чернышевского до набережной Космонавтов;

- улица Исаева от 1-го проезда Исаева до Самойловской;

- улица Чапаева от Сакко и Ванцетти до Ильинской площади.

Кроме этого, с 11 февраля по 1 апреля вводится ограничение стоянки машин по четным и нечетным числам на следующих участках:

- улица Шелковичная от Чернышевского до Симбирцева;

- улица Вольская от Большой Казачьей до Советской;

- улица Бабушкин взвоз от Соборной до Мичурина;

- улица Бакинская от 6-го Соколовогорского проезда до 2-го Соколовогорского проезда;

- улица Советская от Рахова до Радищева;

- улица Рабочая от Чапаева до Вольской;

- улица Астраханская от 2-й Садовой до Шелковичной;

- улица Горького от Рабочего переулка до Сакко и Ванцетти;

- улица Чернышевского от улицы Радищева до Провиантской;

- улица Рахова от Новоузенской до Белоглинской;

- улица Рахова от Рабочей до Шелковичной (обе стороны).