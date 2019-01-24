В Саратове на пять недель закроют для стоянки машин центральные улицы. Список
С 11 февраля по 1 апреля вводится временное ограничение остановки и стоянки машин на нескольких улицах Саратова. Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, это коснется следующих участков:
- улица Танкистов от Навашина до Безымянной;
- улица Октябрьская от Чернышевского до набережной Космонавтов;
- улица Исаева от 1-го проезда Исаева до Самойловской;
- улица Чапаева от Сакко и Ванцетти до Ильинской площади.
Кроме этого, с 11 февраля по 1 апреля вводится ограничение стоянки машин по четным и нечетным числам на следующих участках:
- улица Шелковичная от Чернышевского до Симбирцева;
- улица Вольская от Большой Казачьей до Советской;
- улица Бабушкин взвоз от Соборной до Мичурина;
- улица Бакинская от 6-го Соколовогорского проезда до 2-го Соколовогорского проезда;
- улица Советская от Рахова до Радищева;
- улица Рабочая от Чапаева до Вольской;
- улица Астраханская от 2-й Садовой до Шелковичной;
- улица Горького от Рабочего переулка до Сакко и Ванцетти;
- улица Чернышевского от улицы Радищева до Провиантской;
- улица Рахова от Новоузенской до Белоглинской;
- улица Рахова от Рабочей до Шелковичной (обе стороны).