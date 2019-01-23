2019-01-23T21:37:18+03:00
Происшествия

В Волжском районе Саратова неделю ищут 40-летнего Евгения Проклова

Мужчина пропал без вести
Екатерина Семенова
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Евгений ПрокловЕвгений Проклов
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В Волжском районе Саратова пропал без вести 40-летний Евгений Проклов.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчину ищут с 17 января.

Известно, что он может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи.

Приметы Евгения Проклова: рост 180-185 см, у него худощавое телосложение, короткие темные с проседью волосы, серо-голубые глаза.

Особые приметы: носит очки.

На момент пропажи был одет, как на фото: в черную кожаную куртку с капюшоном, темно-коричневую шапку с козырьком, черные сапоги.

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