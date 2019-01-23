«Автодор» безвольно проиграл в Финляндии
Саратовская команда отдала победу
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Саратовский баскетбольный «Автодор» в рамках Кубка ФИБА-Европа 23 января играл в гостях с финской командой «Катайя».
Итоговый счет матча - 88:80 в пользу хозяев.
Лидировав всю игру, достигнув преимущества более чем в 15 очков, на последних минутах саратовский клуб растерял все, ужасно провел последнюю четверть матча и заслуженно проиграл.
Следующая игра у «Автодора» - в Саратове в рамках Лиги ВТБ против подмосковных «Химок» 28 января.