Саратов получит 700 млн рублей на строительство Дворца водных видов спорта

СЕГОДНЯ 19:39 2019-01-23T19:39:08+03:00

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Сегодня, 23 января, состоялась встреча Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с Губернатором Саратовской области Валерием Радаевым, в ходе которой обсудили ряд вопросов, связанных с реализацией федеральных программ на территории Саратовской области.

По итогам заседания думской части трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений принято решение о дополнительном выделении Саратовской области в 2019 году средств из федерального бюджета на строительство дворца водных видов спорта в Саратове в размере 104 млн рублей и в 2020 году 591,4 млн рублей. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Также Вячеслав Володин и Валерий Радаев обсудили вопрос возможной передачи в федеральную собственность автомобильной дороги регионального значения Урбах — Ждановка — Новоузенск — Александров Гай общей протяженностью 203,7 км, на приведение в нормативное техническое состояние которой необходимо порядка 5 млрд рублей, и 200 млн рублей ежегодно на текущее содержание.

- Решение вопроса о передаче автомобильной дороги в федеральную собственность даст возможность перенаправить сэкономленные средства дорожного фонда Саратовской области на содержание дорог в городе Саратове. Отсутствие необходимого финансирования на содержание дорог в первую очередь привело к проблемам уборки города от снега. Но сэкономленных средств будет недостаточно для решения этой проблемы. Объем финансирования на эти цели должен составлять в разы больше, — подчеркнул Вячеслав Володин.