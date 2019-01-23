2019-01-23T16:36:54+03:00
Общество

В Саратовской облдуме появится комитет по цифровым технологиям

Депутаты также займутся экономикой, инвестициями и предпринимательством
Екатерина Семенова
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В Саратовской областной думе может появится новый комитет.

Как пояснили «КП-Саратов» в законодательном органе, планируется разделить на два комитет бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политики, промышленности, собственности и предпринимательству.

По словам спикера облдумы Ивана Кузьмина, это связано с тем, что вопросы экономики и привлечения инвестиций для нашего региона являются приоритетными.

Новый комитет займется вопросами экономики, инвестиций, а также развитием предпринимательства и цифровых технологий.

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