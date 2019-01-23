2019-01-23T16:18:54+03:00
Происшествия

Экс-чиновника из Ртищева отправили в колонию за незаконные выплаты дорожникам

Он признал исковые требования волгоградской фирмы
Екатерина Семенова
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В Ртищеве Саратовской области вынесен приговор бывшему сотруднику администрации района Сергею Стуенко.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в превышении должностных полномочий.

Было установлено, что в марте 2016 года Стуенко представлял интересы администрации в Арбитражном суде, куда подала иск волгоградская фирма. Предприятие требовало от органа местного самоуправления выплатить 22 млн рублей за ремонт дорог.

Несмотря на отсутствие договора, чиновник признал исковые требования. В итоге администрация перечислила фирме из Волгограда 6 млн рублей.

Суд приговорил Сергея Стуенко к двум годам в колонии-поселении, а также на два года лишил его права занимать должности государственного и муниципального служащего.

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