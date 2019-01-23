2019-01-23T16:18:19+03:00
Происшествия

Экс-директора саратовского Фонда капремонта приговорили к году исправительных работ

Мужчина злоупотребил полномочиями
Ольга Муравлёва
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В Октябрьском районе Саратова сегодня, 23 января, осудили 47-летнего жителя Энгельса, ранее возглавлявшего Фонд капитального ремонта Саратовской области. Речь идет о Дмитрии Любушкине, возглавлявшем Фонд с мая 2016 года. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями.

- Директор Фонда, осознавая, что за срыв сроков программы капремонта жилья его могут привлечь к дисциплинарной ответственности и даже уволить, заключил в 2016 году договоры с фирмами, которые должны были заменить кровлю или проделать другой ремонт. Однако работу этих организаций никто не контролировал, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

За работу руководитель перечислил компаниям деньги. Однако последующая строительно-техническая экспертиза выявила выполнение работ, за которые отдали свыше 1,1 млн рублей.

Таким образом, мужчина использовал свои служебные полномочия вопреки интересам Фонда для того, чтобы остаться на работе и получать стабильный доход.

Суд приговорил гражданина к году исправительных работ с удержанием 10% его заработка в пользу государства.

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