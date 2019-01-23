Саратовская область вошла в российский топ-3 должников за газ

СЕГОДНЯ 15:39 2019-01-23T15:56:13+03:00

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Саратовская область лидирует в Приволжском федеральном округе по долгам организаций и предприятий за газ. На сайте «Газпром межрегионгаз» опубликована обновленная карта задолженностей регионов по состоянию на 1 декабря.

В Саратовской области 44 крупнейших неплательщика с общим объемом долга — 3,75 млрд рублей. Регион вошел в топ-3 крупнейших должников по стране — больше не платят за газ только предприятия Тверской области (9,4 млрд рублей) и Подмосковья (7,3 млрд рублей). При этом в расчет обновленной карты должников взяты только организации, просрочившие платежи не менее, чем на 10 млн рублей.

Среди крупнейших должников за газ в Саратовской области — АО «ГУ ЖКХ», МУП «Тепло», ООО «Городские тепловые сети», МУП БМР «СТБР».